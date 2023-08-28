وأشارت المؤسسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، إلى أن كوادر المؤسسة الفنية والهندسية والإدارية باشرت الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيدًا لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية.

وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.