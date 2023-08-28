اليوم السابع
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سعد موسى: زيادة محاصيل الزيوت الأساسية والقمح باستصلاح 3 ملايين فدان

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:26 م
سعد موسى: زيادة محاصيل الزيوت الأساسية والقمح باستصلاح 3 ملايين فدان مؤتمر الأمم المتحدة والصحة العالمية للتصدى لسوء التغذية
كتبت أمل علام

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قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، خلال مؤتمر التصدي لسوء التغذية باشتراك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، إن الرئيس السيسى يقوم بتبنى مشروع استصلاح نحو 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية.

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خبراء الصحة العالمية والامم المتحدة والمعهد القومى للتغذية 

وأضاف أن الأراضى ليست فى مكان واحد، بل موجودة في عدة أماكن مثل الدلتا الجديدة بحوالي 2.2 مليون فدان، وتوشكا الخير، وشرق العوينات ووسط وجنوب سيناء ومشروع المليون ونصف فدان بالتزامن، موضحًا أن المرحلة الأولى بدأت من عام ونصف باستصلاح مليون فدان في الدلتا الجديدة، وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات للمصريين والتصدى لمشاكل التغذية. 

وقال خلال المؤتمر الذى حضره ممثل من منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، واليونيسيف، إننا لدينا فجوة في القمح من 40% إلى 45%، والدولة تتوسع أفقيًا لزراعة القمح وهناك توجه لزيادة زراعة المنتجات التي لدينا عجز فيها كالزيوت مثل: فول الصويا، وزيت عباد الشمس، والذرة، من ضمن المنتجات المهمة، والتوسع في المساحات الزراعية لتقليل الفجوات الغذائية، مؤكدًا أن التوسع الأفقى يخدم زراعة القمح بالذات لأنه سلعة إستراتيجية بالنسبة لمصر، ومصر عملت أماكن لتخزين القمح.

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التصدى لسوء التغذية فى مؤتمر الصحة العالمية والامم المتحدة

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دكتور ايوب الجوالدة 

من جانبه قال الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمى للتغذية لمنظمة الصحة العالمية، إن هذا الإطار التعاونى يساعد مع المنظمات لعلاج سوء التغذية، وعلاج الأمن الغذائي، وتحسين الأنظمة الغذائية وزيادة الوعى للتمكن من الحصول على الغذاء الآمن والجيد.


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