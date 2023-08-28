زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقة: تتقاضى مني 60 ألف جنيه شهريا لأولادي الثلاثة

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب بتخفيض نفقات أطفالة الثلاثة المقدرة بـ 60 ألف جنيه، واتهم زوجته بابتزازه مقابل رؤية أطفاله، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ليؤكد:" أعيش في جحيم بسبب تصرفات زوجتي وافتعالها الخلافات، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ومساومتي على سداد مبالغ مالية كبيرة".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي أنجبت مني 3 أطفال، وعشت برفقتها 9 سنوات كنت ألبي لها كل ما تطلبه، وبالرغم من ذلك هجرتني، ومكثت بمنزل عائلتها، وطالبتني بتطليقها، واستردت منقولاتها ومصوغاتها بمحضر بقسم الشرطة".

وقدم الزوج مستندات بدعواه لتخفيض مبالغ النفقة، مدعياً عدم ملائمة مبلغ النفقات التي تتقاضاه زوجته مع المصروفات التي تنفقها علي أطفاله، واتهمها بتبديد أمواله على عائلتها، وأكد أنه سدد نفقات لزوجته وأطفاله عدة مرات .

يذكر أن الزوجة طالبت بحبس زوجها لرفضه سداد متجمد النفقة البالغ قدرها 290 ألف جنيه بعد إقامتها دعوي طلاق للضرر، مشيرة إلى أنه طالب بتخفيض نفقة أطفاله بعد طلبها الطلاق، وامتنع عن التواصل معاها بسبب تحريض أهلها.

ووفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.