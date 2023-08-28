زراعة القناة تعقد دورة تدريبية بعنوان "إدارة الجودة وسلامة الغذاء بالمنشآت الصناعية"

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أقامت كلية الزراعة دورة تدريبية بعنوان إدارة الجودة وسلامة الغذاء بالمنشآت الصناعية لمتطلبات المواصفات ISO 22000:2018& 9001:2015. وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التدريب المستمر للطلاب والخريجين، من أجل ربط الطلاب بسوق العمل واحتياجاته، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفرد والتميز وإثبات الذات في هذا السوق، والحصول على فرص العمل والتدريب المناسبة.

أقيمت الدورة على مدى 5 ايام تحت إشراف الدكتور محمد أحمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي محمد علوان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وتضمنت محاضرات نظرية، وحلقات نقاشية، وزيارة ميدانية لأحد مصانع المركزات والعصائر، و حاضر فيها الدكتور تامر موسى أيوب المدرس بقسم الصناعات الغذائية.

واختتمت الدورة التدريبية بزيارة لمصنع المركزات والعصائر بوادي الملاك بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم التعرف بشكل عملي وتطبيقي على كيفية تشغيل الخطوط على التقنيات المطبقة في تصنيع مركزات المانجو، و الاطلاع كذلك على خطوط إنتاج مركزات وعصائر البرتقال والرمان والفراولة والجوافة ومركزات ومنتجات الطماطم، وأحدث التقنيات المطبقة لتخزين لب الفاكهة ومركزاتها.

وفي نهاية الزيارة- تم عقد جلسة نقاشية مفتوحة حول إجراءات ضمان ومراقبة الجودة، وسلامة المنتجات بالشركة بقاعة التدريب بالمصنع، وبحضور 11 متدربا من خريجي الكلية.

أقيمت الدورة بإشراف تنفيذي الدكتورة رواء الشطوري مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتور محمد صالح محمد نائب مدير الوحدة.