رويترز: بابوا غينيا تعلن عزمها فتح سفارة فى القدس

وكالات

أعلن متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، الاثنين، عزم بلاده فتح سفارة في القدس، خلال أيام بحضور رئيس الوزراء جيمس مارابي.

وحسب وكالة رويترز افتتاح السفارة سيتم في 5 سبتمبر.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في فبراير، إن بابوا غينيا الجديدة ستفتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما في عام 2023.

وبابوا غينيا الجديدة ‏هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا في جنوب غرب المحيط الهادئ، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا، ويبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.