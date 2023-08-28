روسيا تزود بحريتها بمسيرات ذات قدرات استطلاعية عالية

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أعلنت شركة "روبوافيا" الروسية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة عن قرب حصول أسطول البحر الأسود الروسي على طائرات استطلاعية جديدة من طراز "ساريتش تو" مجهزة بمواصفات خاصة وعالية قادرة على رصد وتصوير آليات العدو على مسافة 5ر2 كيلو متر.

وقال رئيس شركة "روبوافيا" فالنتين كيسيليوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ إن "أسطول البحر الأسود الروسي سيحصل على طائرات "ساريتش تو" المسيرة التي تم تطويرها بمواصفات خاصة للاستطلاع حتى تكون لها قدرة كبيرة في رصد آليات العدو".



وأشار كيسيليوف إلى أن الطائرات "ساريتش تو" مجهزة بمحركات كهربائية، ويبلغ وزنها عند الإقلاع 14 كيلوجراما، ويبلغ باع جناحيها 1ر3 م، ويمكنها أن تصل إلى ارتفاع 5000 متر، والتحليق بسرعة 108 كيلومترات في الساعة، كما أنها محمية من أنظمة الحرب الإلكترونية أو التشويش عبر الأقمار الصناعية، ومزودة بخوارزميات تمكنها من العودة إلى قواعدها حتى في حال فقدان الاتصال بالمشغل بشكل كامل".



وأوضح المسؤول الروسي أنه "تم تجهيز هذه الطائرة بكاميرات وأجهزة تصوير حراري بقدرات تقريب 60X ودقة تصوير "إتش دي" ويمكن لأجهزة التصوير فيها رصد آليات العدو على مسافة 5ر2 كيلو متر، والكمبيوتر الموجود بداخلها قادر على تحديد موقعها وإحداثياتها ما يسهل عمل مشغلها بشكل كبير".