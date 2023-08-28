اليوم السابع
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رحلة القطار الكهربائى الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية 45 دقيقة.. تفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:41 ص
رحلة القطار الكهربائى الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية 45 دقيقة.. تفاصيل رحلة القطار الكهربائي الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية 45 دقيقة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكدت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، أن الرحلة بالقطار من محطة عدلي منصور بالسلام إلي العاصمة الإدارية الجديدة (مدينة الفنون والثقافة) تستغرق 45 دقيقة تقريبا، مؤكدة أن الوقت المستقطع بوسائل النقل الأخرى يستغرق وقتا أكثرا، فضلا عن الراحة فى القطار المكيف وبعيدا عن الازدحام، والمساهمة في الحفاظ على البيئة. 
 
ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.
 
مواعيد القطار الخفيف: -
- في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:
- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.
 
- في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:-
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور.
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور.
وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.

زمن رحلة القطار الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الخفيف

قطار العاصمة

مواصلات العاصمة



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