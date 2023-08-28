رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى القصاصين التخصصي

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال التطوير والتجهيزات النهائية والأقسام المختلفة بمستشفى القصاصين التخصصي من الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، والرعايات المركزة، والغسيل الكُلوى، وغرف الأشعة، والمعامل، والصيدليات، إضافة إلى الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمستشفى.

واطمأن السبكي، خلال الجولة، على توافر الخدمات المقدمة بالأقسام المختلفة بمستشفى القصاصين التخصصي، كما اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى، إلى جانب مراجعة آليات ونظم العمل بالمستشفى بعد تشغيله تجريبيًا، مؤكدًا على أهمية الالتزام ببرامج التهيئة والتدريبات الإلزامية والتخصصية لمقدمي الخدمة الصحية.

واستمع السبكي، إلى شرح مفصل حول الخدمات المقدمة بمستشفى القصاصين التخصصي، والبرنامج الوظيفي للمستشفى، كما حرص خلال الجولة على استطلاع آراء المترددين على المستشفى حول مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، ومدى رضاؤهم عنها.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى القصاصين ستوفر مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي الإسماعيلية وإقليم القناة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية وتطورًا غير مسبوقًا في القطاع الطبي والصحي بمصر.

وأثنى السبكي، على جودة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لمستشفى القصاصين، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات المدرجة ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية كمعيار أساسي لضمان جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبهدف تأسيس نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى القصاصين تبلغ مساحتها الكلية أكثر من 6 آلاف متر مربع، وتضم 46 سرير داخلي، بالإضافة إلى قسم للرعايات المركزة يضم 15 سرير، وقسم آخر للعمليات يضم غرفتين عمليات وغرف كشف وإفاقة ومعمل وبنك للدم، فضلًا عن قسم للنساء والتوليد يضم غرفة ولادة طبيعية وغرفة ولادة قيصرية و11 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عزل، وقسم خاص للغسيل الكُلوى يضم 16 كرسى للغسيل الكُلوي، علاوة على أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة والصيدليات بالمستشفى.

وتابع السبكي: أنه تبلغ تكلفة مشروع تجديد وتطوير مستشفى القصاصين أكثر من 200 مليون جنيه مصرى، وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى بالإضافة إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لأبناء المحافظة، وبلغ تكلفة المنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية 10,125 مليار جنيه مصري.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بالإسماعيلية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة،