رئيس حكومة لبنان يعقد اجتماعا لبحث آلية عودة النازحين السوريين

إيمان حنا

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، اجتماعا مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، لبحث ملف عودة النازحين السوريين وآلية التنفيذ والمهمة التي يقوم لها الوزير شرف الدين في هذا السياق بقرار من مجلس الوزراء.

وتطرق البحث إلى موضوع النزوح الأخير الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية ،وسبل ظبط الحدود، وسيتابع البحث في اجتماع موسع يعقد غدا.

والتقى أيضا وفدًا من "المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" ضم: انطوان جبران ، سليم مكسور والمهندس نزيه رعد وجرى عرض لمطالب المجلس.

وكان ميقاتى قد عقد اجتماعًا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

شارك في الاجتماع وزير العدل هنري خوري وزير المالية يوسف الخليل والوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي وعدد من الخبراء.

وأكد وزير العدل - عقب اللقاء - أن اللجنة بحثت في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف، موضحًا أن الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.