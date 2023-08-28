اليوم السابع
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رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق أكتوبر المقبل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:57 م
رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق أكتوبر المقبل اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قرب الإعلان عن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك ومعدل الفقر بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وقال اللواء خيرت بركات في تصريحات صحفية على هامش اطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر اليوم، إن المؤشرات الأولية للبحث كانت تشير إلى وجود تراجع ملحوظ في معدلات الفقر خلال الـ6 أشهر السابقة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية، قياسا بمعدلات بحث الدخل والإنفاق السابق، ويجري حاليا مراجعة تأثير تلك الحرب وتباعتها الاقتصادية، والانتهاء من إعداد الجداول الخاصة بالنتائج تمهيدا للإعلان.

ويرتبط بحث الدخل والانفاق بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية، حيث يوفر كم كبير من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وتوفير قواعد معلومات لقياس الفقر لتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد

بحث الدخل والإنفاق




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