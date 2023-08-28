رئيس جامعة السادات تناقش الاستعداد للعام الدراسى مع مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة

المنوفية - محمد فتحى

ترأست اليوم الإثنين، الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات ، اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك لاستعراض الرؤى المستقبلية للكلية.

أستهلت رئيس الجامعة، المجلس بتقديم خالص الشكر وصادق العرفان، إلى الدكتور سعيد فاروق،عميد الكلية السابق، على ما قدمه من جهد وتفاني خلال فترة توليه أعمال عمادة الكلية، مثمنة عطاءه الكبير الذي أسداه للكلية، وكمثالاً مشرفاً للأستاذ الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة قاعود، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد فاروق، رئيس قسم العلوم الأساسية، والدكتورة إيمان حشاد ، رئيس قسم العلوم النفسية، والدكتور مصطفى عبد السلام، أستاذ متفرغ، والدكتورة أمل حسونه، أستاذ متفرغ، والدكتور محمد سرور، أمين سر المجلس، والدكتور أحمد الشاهد عضو، والأستاذ عماد مبروك، سكرتير المجلس .

وأكدت رئيس الجامعة، على إعتزازها بكلية التربية للطفولة المبكرة وقيادتها وأساتذتها وعلمائها وجميع منتسبيها، وحرصها الكبير على إحداث نقلة نوعية بها بصفتها من أعرق الكليات بالجامعة ، مستعرضه الرؤية العامة للجامعة وكلية الطفوله على المدي القصير والطويل .

كما أستعرض مجلس الكلية العديد من الموضوعات جاء من أهمها الموافقة المبدئية لإنشاء مجلة علمية للكلية، والشروع في إعتماد لائحة الدراسات العليا بالكلية، والإستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

وعلى هامش المجلس توجهت، الدكتورة شادن معاويه، بخالص الشكر وصادق العرفان، إلى حسن محمود تركى، على ما قدمه من جهد وتفاني خلال فترة عمله كأمين للكلية، مؤكدة علي حرص إدارة الجامعة علي تكريم كل من بذلوا جهداً للإرتقاء بجامعتهم ، فهو يمثل نموذج يحتذي به، متمنية له الصحة والعافية والتوفيق في المرحلة القادمة، وفى الختام قامت رئيس الجامعة بتسليم درع التكريم لحسن تركى وإلتقاط الصور التذكارية .