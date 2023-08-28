رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات "مستقبل مصر" والدلتا الجديدة

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

* مدبولي: هذه المشروعات تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليونى فدان

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فى اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، والمهندسة نهاد مرسى، المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليًا فى المجال الزراعى، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيرًا إلى أنه يأتى فى مقدمة تلك المشروعات، مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة، التى تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليونى فدان تُضاف للرقعة الزراعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تعمل فى هذا الصدد على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر"، لتحقيق مستهدفاته فى توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح مدبولى أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التى تشهدها مصر، تتضمن التوسّع فى مساحات الأراضى المُستصلحة، ومن بينها مشروع "مستقبل مصر"، إلى جانب تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة، وتطوير نُظُم الرى الحقلى وأساليب الصرف الزراعى، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تنفيذ مختلف المشروعات فى قطاع الكهرباء التى يتم تنفيذها لخدمة مشروعات التنمية الزراعية، كأحد أهم ركائز البنية الأساسية اللازمة لاستكمال هذه المشروعات فى مراحلها الحالية والمستقبلية.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تم توفيره من تمويلات لصالح مشروعات التنمية الزراعية، من أجل استكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية الداعمة لتلك المشروعات فى قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وخلافه، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الإنتاج الزراعى على رأس أولويات الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى المردود الإيجابى لها فى زيادة نسب التشغيل ودفع النمو الاقتصادى فضلًا عن تأمين الاحتياجات الغذائية مع خفض فاتورة الاستيراد فى هذا البند الحيوي.



رئيس الوزراء يتابع عدد من المشروعات



رئيس الوزراء يتابع عدد من مشروعات



اجتماع رئيس الوزراء