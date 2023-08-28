رئيس الصومال يدعو مؤسسات الإغاثة لتنمية المناطق المحررة من قبضة الإرهاب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، المؤسسات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية للمساهمة في تنمية المناطق المحررة من قبضة الإرهاب، وتعزيز المصالحة والسلام لدى المجتمع، ووقف المعارك الأهلية في مدينة (لاسعانود)، والجلوس على مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل ينهي الانقسامات بالنسبة للأطراف المعنية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

جاء ذلك في بان أصدره الرئيس الصومالي بشأن العديد من الملفات المهمة أبرزها استكمال عمليات تحرير المناطق المتبقية على أيدي فلول مليشيات الشباب، في ختام مؤتمر المجلس الاستشاري الصومالي السابع والذي عقد بمدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمدج الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وأشار البيان إلى أنه تم التوصل إلى بدء الوجه الثاني للعمليات العسكرية الرامية إلى استعادة المناطق الريفية الكائنة في ولايات جوبالاند، وجنوب الغرب، وقرى ضفاف نهر شبيلي بولاية هيرشبيلي الخاضعة لفلول المتمردين، كما ناقش المشاركون استقرار المناطق المحررة، وإيصال الخدمات الأساسية، وتوحيد استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفى السابق تعهد الرئيس الصومالى، باستئصال شأفة مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قائلا: إن عهدها قد ولّى، والجيش الوطني يلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية النائية من محافظات البلاد.

وثمن شيخ محمود، العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات المحلية للأقاليم الإدارية، حيث تتواصل الجهود الكثيفة للقضاء على شوكة فلول مليشيات المتشددين الذين انهزموا في قتالها أمام بسالة القوات المسلحة الوطنية.