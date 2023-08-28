ديلى ميل: فوضى فى حركة السفر ببريطانيا بسبب عطل فى نظام المراقبة الجوية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" إن ركاب الخطوط الجوية البريطانية يواجهون حالة من الفوضى اليوم بعد تعطل نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة.





ونشرت شركة الطيران الاسكتلندية Loganair على تويتر: "لقد حدث فشل على مستوى الشبكة فى أنظمة الكمبيوتر لمراقبة الحركة الجوية فى المملكة المتحدة هذا الصباح".

وأضافت "على الرغم من أننا نأمل فى أن نكون قادرين على تشغيل معظم الرحلات الجوية داخل اسكتلندا على أساس التنسيق المحلى وبأقل قدر من التعطيل، إلا أن الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير".

وختمت الرسالة "إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكترونى للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل الانطلاق إلى المطار".