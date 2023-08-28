درجة الحرارة فى الإمارات تسجل 50.8 درجة مئوية.. الأعلى هذا العام

وكالات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى درجة حرارة هذا العام، بلغت 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت)، وذلك في وتييد بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية NCM، إن الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى درجة حرارة لها هذا العام عند 50.8 درجة مئوية (123.4 درجة فهرنهايت).

وحسب موقع سى ان ان ، أضاف المركز الوطني للأرصاد على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تم تسجيل درجة الحرارة في وتييد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عند الساعة 2.45 ظهرا بالتوقيت المحلي".

وأوضح المركز على موقعه على الإنترنت، أن أقل درجة حرارة سُجلت في الدولة، صباح السبت، هي 26.4 درجة مئوية في الفرفار بالفجيرة في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وسجلت الإمارات الشهر الماضي 50.1 درجة مئوية.

ويشهد فصل الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة بانتظام موجات حرارة عالية.