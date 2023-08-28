خيرت بركات: التعداد الاقتصادى يشمل لأول مرة خدمات التعهيد والتجارة الاليكترونية

كتب: مدحت عادل

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قرب بدء الإجراءات اللازمة استعدادا لتنفيذ التعداد الاقتصادى خلال أسابيع، حيث يجري حاليا بدء تدريب أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية التابعة للجهاز اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وقال اللواء خيرت بركات في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقده جهاز الإحصاء اليوم، إنه من المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الجديد أنشطة اقتصادية جديدة من بينها نشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، لما أصبحت تمثله هذه الأنشطة من مساهمة في النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر انطلاق العمل الميداني لجمع بيانات المنشآت الاقتصادية الذي يستمر لمدة 9 أشهر وبعدها إعلان النتائج، مشيرا إلى أن هناك عدة جهات تنتظر إعلان نتائج التعداد الاقتصادي الجديد في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تساعد هذه البيانات في تحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوي الجمهورية، والذي يشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح.