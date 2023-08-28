"حميميم": طائرات التحالف تواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا

أ ش أ

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا " حميميم"، الأحد، أن الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار التابعة للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، انتهكت المجال الجوي السوري 14 مرة خلال اليوم الماضي.

وقال فاديم كوليت نائب رئيس المركز التابع للجيش الروسي - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "3 أزواج من طائرات التحالف من طراز (إف-16)، و3 أزواج من طائرات (إف-35)، بالإضافة إلى طائرتين بدون طيار متعددة المهام من طراز (إم كيو-1 سي)، انتهكت الأجواء السورية في منطقة (التنف)، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن 14 انتهاكًا لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 المرتبطة برحلات بالطائرات بدون طيار التابعة للتحالف الدولي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وتابع قائلا "طائرات التحالف تواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، منتهكة بذلك بروتوكولات منع الاشتباك".

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مسلحين حاولوا اختراق دفاعات قوات النظام السوري في محافظة "إدلب" السورية خلال اليوم الماضي، لكنهم اضطروا إلى التراجع وخسروا ما يصل إلى 18 شخصا.

وأوضح كوليت "أن مسلحي جماعة الحزب الإسلامي التركستاني، مدعومين بقذائف الهاون والمدفعية، حاولوا اختراق خط دفاع قوات الحكومة السورية بالقرب من بلدة (ملاجة) في محافظة إدلب، وتم صد الهجوم بنجاح، وحافظت القوات الحكومية على مواقعها وقضت على ما يصل إلى 18 مسلحًا".

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن 4 هجمات قصف على مواقع قوات الحكومة السورية من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أسقطت طائرة بدون طيار تابعة للمسلحين عبوة ناسفة على مواقع للقوات الحكومية قرب بلدة (معشمشة) بمحافظة إدلب، ما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.