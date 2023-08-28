حفل مميز لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية

يُعد فريق "حافظ وبستان" هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان مجدي وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري، بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم عمر عقل؛ عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنتهم ندى؛ غناء وعزف بيانو.

جدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، كما يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.