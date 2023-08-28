اليوم السابع
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حفل مميز لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:42 م
حفل مميز لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أحيا فريق "حافظ وبستان" حفلاً موسيقياً مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، قدم الفريق خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة أبرزها "شئ لطيف"، "بنتواعد"، "ياللي طاير"، "في أي مكان"، "مشوار"، "مشوار"، "بكلمة"، وغيرها من أغاني الفريق المميزة.
 
يُعد فريق "حافظ وبستان" هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان مجدي وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري، بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم عمر عقل؛ عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنتهم ندى؛ غناء وعزف بيانو.
 
جدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، كما يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.
 
 
 
مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (1)
مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (1)

مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (2)
مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (2)

مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (3)
مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (3)

مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (4)
مهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية (4)
 

 


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