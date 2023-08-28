اليوم السابع
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حبس المتهمين فى قتل سائق وسرقته بالإسكندرية على ذمة التحقيقات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:38 م
حبس المتهمين فى قتل سائق وسرقته بالإسكندرية على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تاجر خردة وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة قتل سائق توك توك وسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من بائع متجول، مقيم بدائرة القسم، بفيد بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته إلى المنزل.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات تبين قيام عامل خردة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، باستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه، كما أرشد عن مكان الجثة، والأداة المستخدمة فـى الواقعة.

 

وأضاف أنه قام ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لشخصين، لهما معلومات جنائية "سيئ النية"، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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