جولة سياحية لفرق تصفيات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم النسائية بالإسكندرية

وقامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة اليوم، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عدد من الأماكن على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية.

ورافقهم خلال الجولة ممثلي مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

جاءت الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء محمد الشريف بتصفيات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال افريقيا للأندية النسائية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة والقدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا.