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جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:37 م
جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل جامعة الأزهر
كتب ــ لؤى على

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كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل، حيث سيتم فتح التسجيل أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول، وسوف يستمر حتى ظهور نتيجة الدور الثانى، وسوف يتاح للطلاب الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم. 
 
وأضاف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التنسيق الآن مع بوابة مصر الرقمية وتجهيز البوابة استعدادا لفتح التسجيل أمام الطلاب.
 
وكشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن إضافة فصول هندسة بنات قنا، وفصول كلية تمريض بأسيوط ودمياط بنات، وتغيير مسمى معهد قواعد البيانات الي المعهد الفنى للتسجيل الطبى والإحصاء. 
 
جدير بالذكر، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية الأزهرية اختتمت اليوم الإثنين، ومن المنتظر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل. 
 
 

تنسيق جامعة الازهر 2023

تنسيق الثانوية الازهرية

تنسيق جامعة الازهر

بوابة مصر الرقمية



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