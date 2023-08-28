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تقليل الاغتراب.. انتهاء التسجيل على موقع التنسيق لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:00 ص
تقليل الاغتراب.. انتهاء التسجيل على موقع التنسيق لطلاب المرحلتين الأولى والثانية موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الإثنين باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية.
 
وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) الخميس الماضى، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة.
 
وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
 
وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع

موقع التنسيق

مرحلة تقليل الاغتراب

التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

رابط موقع التنسيق



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