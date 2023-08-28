تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم

كتبت أمنية الموجي

"السفر خارج البلاد" أصبح أحد أوجه النصب المستحدثة للاستيلاء على أموال المواطنين وخاصة الشباب راغبي السفر سواء لاستكمال الدراسة أو البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، ظنًا من البعض في تحقيق أحلامه بالخارج، فتعددت أوجه النصب بغرض السفر أو التأهيل للسفر.

وفي السياق استمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال ضحايا متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، فاتهموا المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، واستولى منهم على مبلغ 25 ألف جنيه من كل شخص عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم للخارج، وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى)، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على 3 أشخاص والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.