تفاصيل إصابة 14 شخصا فى حادث مرورى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

ننشر تفاصيل الحادث الذى وقع بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء أمس الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص في أخرى ملاكى بجوار كمين الطود، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في ملاكي بجوار كمين الطود شرق الأقصر، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا من الركاب، وهم كل من "فاطمة سيد" 56 سنة، و"أدهم عبد العاطى" 56 سنة، و"سعاد عبد الله" 40 سنة، و"عدلى خف" 38 سنة، و"شيماء عبد الله" 31 سنة، و"ناهد حسن" 31 سنة، و"رجاء عبد الرحيم" 24 سنة، و"البراء محمود" 23 سنة، و"هناء جميل" 22 سنة، و"منار عبد المعين" 21 سنة، و"كريم عادل" 21 سنة، و"محمد ياسر" 10 سنة، و"نور عماد" 7 سنوات، و"جودى محمود" 6 سنوات.

وفور وقوع الحادث انتقلت على الفور خلية نحل من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل جميع المصابين إلى مستشفيات الكرنك الدولى وحورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية بمدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.