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تعيين عدد من ممثلى الغرف بمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:42 ص
تعيين عدد من ممثلى الغرف بمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية سياحة السفاري - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى بتعيين عد من ممثلي غرف السياحة والمهتمين بشئون السياحة بعضوية مجلس إدارة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، وذلك لمدة عامين.
 
ونص القرار على تعيين كلا من؛ المهندس محمد حافظ حسين الزاهد، ممثلا عن الغرفة التجارية، ومحمد علي النجار ممثلا عن غرفة الشركات السياحية، والدكتورة رشا حسن رأفت، من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، ومحمد فاروق حسن، من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، وعبد الحميد محمد عبد الحميد من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، ووائل أحمد فؤاد من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة.
 
 
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