تعيين عدد من ممثلى الغرف بمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية

ونص القرار على تعيين كلا من؛ المهندس محمد حافظ حسين الزاهد، ممثلا عن الغرفة التجارية، ومحمد علي النجار ممثلا عن غرفة الشركات السياحية، والدكتورة رشا حسن رأفت، من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، ومحمد فاروق حسن، من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، وعبد الحميد محمد عبد الحميد من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة، ووائل أحمد فؤاد من المهتمين بشئون السياحة بالمحافظة.



