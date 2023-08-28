بوتين يؤكد عدم حضور قمة مجموعة العشرين فى نيودلهي

وكالات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحث فيها الزعيمان تطوير العلاقات الروسية الهندية.

جاء ذلك فيما أفادت به الخدمة الصحفية للكرملين، حيث ناقش الرئيسان مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء، وبحثا التعاون في مجالات الطاقة وإنشاء البنى التحتية للنقل.

كذلك ناقش الرئيسان نتائج قمة "بريكس"، وشددا على أهمية توسيع المنظمة، وتبادلا وجهات النظر بشأن قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي.

وفى السياق نفسه، قالت الحكومة الهندي، إن بوتين أخبر مودي أنه لن يستطيع حضور قمة "مجموعة العشرين" في نيودلهي، بحسب رويترز.