اليوم السابع
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بدء تجهيز معرض "أهلا مدارس" بشارع النصر فى مدينة الغردقة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:13 م
بدء تجهيز معرض "أهلا مدارس" بشارع النصر فى مدينة الغردقة تجهيز معرض "أهلا مدارس" بمدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، التجهيزات النهائية لمعرض أهلا مدارس المقرر إقامته بشارع النصر بمدينة الغردقة، لبيع مستلزمات المدارس باسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر لتخفيف عن أولياء الأمور طبقا لتوجيهات الدولة بإقامة مثل هذه المعارض قبل العام الدراسي.
 
وأكد رئيس مدينة الغردقة أن تم التنسيق مع الغرفة التجارية لبيع مستلزمات الطلبة بأسعار مخفضة حيث من المقرر افتتاحه بداية الشهر المقبل، موضحا أن المعرض يضم 20 محل لمنتجات متنوعة مابين مكتبات، محلات لبيع الزي المدرسي, ووبيع الشنط المدرسية، وبيع الأحذية، وسوبر ماركت، وبيع المنظفات، بيع المجمدات. 
 

البحر الاحمر

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معوض بيع مستلزماتً المدارس

الغرفة التجارية



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