بايدن يدين حادث جاكسونفيل العنصري.. ويؤكد: لا مكان للتفوق الأبيض بأمريكا

كتبت نهال أبو السعود

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن حادث اطلاق النار الذي وقع امس بولاية فلوريدا في جاكسونفيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ووصفة بانه ذوو دوافع عنصرية.

وقال بايدن في بيان: "حتى ونحن نواصل البحث عن إجابات، يجب أن نقول بوضوح وقوة إن التفوق الأبيض ليس له مكان في أمريكا"، مشيراً إلى أن تحقيقاً فيدرالياً في مجال الحقوق المدنية قد فتح ويحقق في الحادث باعتباره كراهية محتملة ضمن أعمال التطرف العنيف المنزلي.

وتابع بايدن: "يجب أن نرفض العيش في بلد حيث تذهب عائلات السود إلى المتجر أو يذهب الطلاب السود إلى المدرسة في خوف من التعرض لإطلاق النار بسبب لون بشرتهم. يجب ألا يكون للكراهية ملاذ آمن"

واكمل: "الصمت تواطؤ ويجب ألا نبقى صامتين .. أنا وجيل نصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم، ونحن نحزن مع أهالي جاكسونفيل".

يذكر أنه في يوم السبت، فتح مسلح أبيض النار على متجر بالقرب من جامعة تاريخية للسود في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، فقتل ثلاثة سود وسرعان ما وصف المسؤولون الحادث بأنه “ذو دوافع عنصرية”.

وأشار بايدن في بيانه إلى أهمية توقيت إطلاق النار الذي وقع في نهاية يوم إحياء الذكرى الستين لمسيرة مارتن لوثر كينج إلى واشنطن، قائلا: “يوم السبت، احتفلت أمتنا بالذكرى الستين للمسيرة إلى واشنطن – وهي لحظة بالغة الأهمية في تاريخنا وفي عملنا من أجل تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين"

وتابع بايدن: "لكن يوم الذكرى وإحياء الذكرى هذا انتهى بإصابة مجتمع أمريكي آخر بجروح نتيجة عمل من أعمال العنف المسلح، قيل إنه غذاه العداء المليء بالكراهية وتم تنفيذه باستخدام سلاحين ناريين".