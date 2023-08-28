اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بالفيديو مواجهات الشرطة الأمريكية تواجه مسلحا خطيرا في جامعة نورث كارولينا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:12 م
بالفيديو مواجهات الشرطة الأمريكية تواجه مسلحا خطيرا في جامعة نورث كارولينا الشرطة الامريكية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعامل الشرطة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل مع "شخص مسلح وخطير داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه"، وفقًا لتحذير من الجامعة اليوم الاثنين.

وبحسب شبكة سي إن إن، رفض متحدث باسم الجامعة التعليق أكثر على الحادث. لم يتم الرد على المكالمات إلى بلدة تشابل هيل على الفور.

 وقال أحد الشهود في الحرم الجامعي للشبكة إنهم محاصرون حاليًا في مبناهم ويرون ضباطًا مسلحين يفتشون الحرم الجامعي.

 ونصحت شرطة الجامعة جميع الطلاب بالدخول فورًا وإغلاق النوافذ والأبواب والانتظار حتى إشعار آخر، وفقًا لما ورد في رسالة بالبريد الإلكتروني.

 


الشرطة الامريكية

مواجهات فى جامعة نورث كارولينا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة