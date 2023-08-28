المرشح الجمهورى فيفيك راماسوامى: مايك بنس فوت فرصة تاريخية فى 6 يناير 2021

كتبت ريم عبد الحميد

قال فيفيك راماسوامى، المتنافس على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، إنه يعتقد أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق قد فوت فرصة تاريخية عندما رفض التدخل فى عد أصوات أعضاء المجمع الانتخابى فى 6 يناير 2021، لتأمين الانتخابات الرئاسية 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفى مقابلة مع قناة NBC، سئل راماسوامى عما إذا كان بنس قد فعل الصواب فى 6 يناير، وهو السؤال الذى واجه المرشحون الآخرون ضغطا للرد عليه خلال مشاركتهم فى المنصة الأسبوع الماضى لكنه استطاع أن يتجنبه.

وقال راماسوامى عندما سئل عما إذا كان بنس قد قام بالصواب، بأنه كان ليفعل الأمور بكل مختلف تماما. وأضاف: أعتقد أنه كانت هناك فرصة تاريخية فوتها بنس لتوحيد هذا البلد فى تلك النافذة.

وأوضح راماسوامى أنه لو سئل فى هذا الأمر خلال المناظرة، كان سيقول إن تلك لحظة لوفاق وطنى حقيقيى حيث يوجد عنصرين لما هو مطلوب للتحقيق ديمقراطية فاعلة فى أمريكا، الأول هو الانتخابات المؤمنة والثانى هو الانتقال السلمى للسلطة. وعندما يحدث تعارض بين الأمرين، تكون هناك فرصة للبطولة. هذا ما كنت ساقوله، إننا بحاجو إلى تصويت فى يوم واحد يوم الانتخاب، ونحتاج لبطاقات اقتراع ورقية، ونحتاج لبطاقة هوية تصدرها الحكومة تطابق ملف الناخب، ولو حققنا ذلك، فإننا بذلك سنكون حققنا الانتصار، ولا ينبغي أن نشك بعد ذلك من نزاهة الانتخابات.

وكان بنس قد واجه رد فعل عنيف من ترامب وأنصاره بعدما رفض مطالبه المتكررة برفض أو التشكيك فى سلامة أصوات المدمع الانتخابى التي تم الإدلاء بها لصالح جو بايدن. وتعرض بنس نفسه لغضب أنصار ترامب فى هذا اليوم عندما حدث اقتحام للكونجرس فى محاولة لوقف عملية التصديق على فوز بايدن، وهتف البعض "اشنقوا مايك بنس".