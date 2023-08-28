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المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن بدء الدراسة 1 سبتمبر المقبل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:03 م
المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن بدء الدراسة 1 سبتمبر المقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء العام الدراسي الجديد 1 سبتمبر المقبل، لمرحلتى pYp2، وpyp3، على أن تبدأ باقى المراحل بالمدرسة من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

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