اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وتكشف درجات الحرارة بأغلب الأنحاء..

المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة بكل الأنحاء

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:59 ص
المحسوسة بالقاهرة 37 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة بكل الأنحاء درجات الحرارة المتوقعة اليوم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، ليسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  28 درجة .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: التقلبات الجوية بالسعودية تؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار خفيفة

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:56 م

الأرصاد للمواطنين: منخفض الهند وراء ارتفاع الحرارة (فيديو)

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:15 م

"الأرصاد" لـ"صباح الخير يا مصر": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:50 م

لماذا نشعر بالحر رغم عدم وجود ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة؟.. الأرصاد ترد

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:31 م

العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:14 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة