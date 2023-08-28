المؤبد لعاطل وآخرين هاربين بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمساعدة آخرين هاربين كون المتهم معهم تشكيل عصابى لمزاولة توزيع الهيروين.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه كون مع آخرين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة خاصة مخدر "الهيروين"، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورد معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة فى دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم أثناء ترويجه المواد المخدرة فى مسكنه فى دائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت نصف كيلو، ومبلغ مالى وهواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه والمتهمين الهاربين بالسجن المؤبد.