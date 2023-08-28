الكشف المجانى على 1031 مواطنا فى قافلة طبية بمركز الشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة، تضمنت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة وأسنان بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي1031 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل159حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل96 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 22 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات، ارتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.