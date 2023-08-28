الكرملين: لا توجد اتفاقات بشأن استئناف صفقة الحبوب

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إنه لا توجد أي اتفاقات محددة بشأن استئناف صفقة الحبوب بمشاركة أي دولة.



وقال بيسكوف في تصريحات صحفية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "هناك خيارات مختلفة للتفاعل بشأن مسألة استئناف صفقة الحبوب، لكن في الوقت الحالي لا توجد اتفاقيات جوهرية بشأن هذه المسألة " .

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن المناقشات المختلفة مستمرة بأشكال مختلفة.



وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "أي فرصة لاستئناف اتفاق الحبوب تعتمد حصريا على التنفيذ الملموس للجزء الروسي من الاتفاق".



وأوضح بيسكوف تعليقا على معلومات من السلطات الأوكرانية بأن السفينة الثانية منذ إنهاء صفقة الحبوب دخلت البحر الأسود عبر ممر مؤقت منظم بواسطة كييف "لا، هذا لا علاقة له باحتمالات استئناف صفقة الحبوب " .



وأضاف أن "احتمالات استئناف صفقة الحبوب تعتمد بشكل مباشر على التنفيذ المادي - ليس بالقول، بل بالأفعال - لتلك الوعود والالتزامات التي تم التعهد بها للجانب الروسي، أي الوفاء بالجزء الروسي من الصفقة " .



وتم إنهاء تنفيذ صفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري وهي اتفاقية بشأن ممر للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تم إبرامها في يوليو 2022.