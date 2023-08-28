اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القبض على شخص يشتبه به فى طعن شاب بمدينة "نيم" جنوبى فرنسا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:42 م
القبض على شخص يشتبه به فى طعن شاب بمدينة "نيم" جنوبى فرنسا الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شخص يشتبه به فى طعن شاب يبلغ من العمر 15 عاما فى مدينة "نيم" فى منطقة "جار" جنوبى فرنسا، وذلك فى الوقت الذى شهدت فيه المدينة عددا من أعمال العنف على خلفية تهريب المخدرات.

والمشتبه به هو أيضا مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، ويشتبه في أنه طعن مساء أمس الأول السبت، شابا "فى حلقه" عندما هاجمه شخصان على دراجة نارية وفرا مسرعين.

تم التعرف على أحد منفذي الهجوم من قبل أحد شهود العيان، وتم وضعه بالحبس الاحتياطي، كما تم تقديم الإسعافات اللازمة للشاب المصاب وحالته ليست خطيرة.

يذكر أن مدينة نيم شهدت العديد من الحوادث، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قتل الطفل فايد "10 أعوام" وشاب "18 عاما" منذ أسبوع على خلفية تهريب المخدرات.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى المدينة الواقعة في جنوب فرنسا، وذلك لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات وضمان الأمن في المنطقة، من بينها نشر وحدة من 60 ضابطا من القوة الأمنية "سي أر أس 8" وهي وحدة من ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة العنف في المدن، بشكل دائم وحتى نهاية العام، في إقليم "جار".

 


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