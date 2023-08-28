القبض على تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل بالمنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر صادر ضده حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بمنطقة المنيرة الغربية، وأقر المتهم بصحة الحكم الصادر ضده فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد تواجد تاجر صادر ضده حكم بالإعدام، في قضية قتل عمد بمنطقة المنيرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ورجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم وتورطه في قضية القتل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.