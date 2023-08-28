القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يكثف القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الجيش السوداني يكثف القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا مستهدفا تحركات الدعم السريع بمدينة أم درمان القديمة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انطلاق قافلة الهلال الأحمر المصري الإغاثية لدعم الشعب السوداني بمبادرة مقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، تقدر بنحو 25 طنًّا من المواد الإغاثية عبارة عن (مراتب – بطاطين - مستلزمات عناية شخصية)، وفقا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة، وأن ذلك من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم الشعب السوداني الشقيق جراء أزمته الأخيرة، وانطلاقا من التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة العربية ممثلة في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري.

وتم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تسليم هذه المساعدات التي سيتم نقلها خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى الجانب السوداني عبر ميناء بورتسودان.