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الفنان إياد نصار يقدم فعاليات مؤتمر المبادرة المصرية للسياحة التعليمية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:31 م
الفنان إياد نصار يقدم فعاليات مؤتمر المبادرة المصرية للسياحة التعليمية الفنان اياد نصار يقدم فعاليات مؤتمر المبادرة المصرية للسياحة التعليمية
كتب محمد صبحى

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شارك الفنان إياد نصار فى حضور فعاليات إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته فى تقديم هذا الحدث المميز الذى نرى فيه كيف تؤكد الدولة المصرية منذ فجر التاريخ حاضنة لكل زائر وافدا إليها من شتى بقاع الأرض.
 
وأضاف الفنان إياد نصار ، لعل مصر أحد القوى الناعمة التى تنتشر فى قلوب الجميع ومن هذا الحب كان الاهتمام بهذا الملف وهو ملف الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر الذى يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية، وكل المسئولين فى الدولة.
 
ويشارك فى حضور فعاليات المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والمهندس كامل الوزير وزير النقل ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية.
 
 

التعليم العالى

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اياد نصار

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