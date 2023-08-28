

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، يوم الأربعاء، كإعصار كبير وتضرب ساحل الخليج، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إن إيداليا سيصل إلى الشاطئ في منطقة "بيج بيند" في فلوريدا، ومن الممكن أن تصبح إداليا، التي تحولت إلى عاصفة استوائية يوم الأحد، إعصارًا كبيرًا من الفئة الثالثة على الأقل قبل أن تصل إلى فلوريدا.



وقال خبراء الأرصاد إن العاصفة بعد ظهر الاثنين كانت تتجه شمالا في خليج المكسيك باتجاه غرب كوبا.



وأعلن ديسانتيس حالة الطوارئ في أكثر من 45 مقاطعة. وتعرض جزء كبير من ساحل الخليج، بما في ذلك خليج تامبا، لتحذير من الإعصار يوم الاثنين. وصدرت أوامر لآلاف الأشخاص في المناطق المنخفضة بالإخلاء.



ويعد إداليا واحدًا من أولى الأعاصير الكبرى في موسم الأعاصير الأطلسية، والذي يستمر عادةً من يونيو إلى نوفمبر.

وكان من المقرر أن يضرب إيداليا فلوريدا بعد أقل من عام من الإعصار إيان الذي خلف سلسلة من الدمار في الولاية وقتل ما لا يقل عن 140 شخصًا.

ومن المقرر أن تتعرض فلوريدا لفيضانات مفاجئة ورياح بقوة إعصار خطيرة تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.