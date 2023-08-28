اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو إلى احترام جهود الحفاظ على السلام ببحر الصين الجنوبى

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:00 م
الصين تدعو إلى احترام جهود الحفاظ على السلام ببحر الصين الجنوبى بحر الصين الجنوبى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على احترام جهود الدول الأخرى للحفاظ على السلام في بحر الصين الجنوبي، والامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين- في مؤتمر صحفي- إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى احترام السيادة الإقليمية لجمهورية الصين الشعبية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك احترام جهود الدول الإقليمية للحفاظ على السلام والاستقرار، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الصينية، على موقعها الرسمي.


ودعا وانج، الولايات المتحدة إلى وقف جميع الأعمال والتصريحات التي لا تعزز السلام في المنطقة.


يأتي هذا تعقيبا على تصريحات سابقة لقائد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية كارل توماس، والتي قال فيها إن الجيش الأمريكي يعتزم دعم الفلبين؛ نظرا لوجود "تحديات مشتركة" في بحر الصين الجنوبي.


بحر الصين الجنوبى

الصين

أمريكا

الخارجية الصينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة