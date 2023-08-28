اليوم السابع
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السيطرة على تسرب غاز دون إصابات في بولاق الدكرور

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:25 م
السيطرة على تسرب غاز دون إصابات في بولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية، بالتنسيق مع مسؤلي طوارئ الغاز، على تسرب غاز بعقار في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وجود تسرب غاز،  بشارع محمد عبد الرازق،  في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية، ومسؤلوا طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، وتم إصلاح العطل والسيطرة على التسريب دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

تسرب غاز في الجيزة

أمن الجيزة

حريق الجيزة

أخبار الحوادث



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