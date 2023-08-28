السلطات اليابانية تحذر المواطنين من إعصار "ساولا"

طوكيو (أ ش أ)

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين، اليوم الاثنين، من اقتراب إعصار "ساولا"، الذى يضرب الصين والفلبين من محافظة "أوكيناوا" اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإعصار الحالي في شرق الفلبين سيغير مساره تدريجيا، ويصل إلى جزر محافظة "أوكيناوا" إذ من المتوقع أن يتسبب في أمواج خطرة.

كما حذرت الوكالة المواطنين في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة بشمال شرقي البلاد من إعصار "دامري"، الذي قد يسبب رياحا عاتية وأمواجا عالية.

وفى وقت سابق، أفاد مسؤولو الإنقاذ في الفلبين، بفرار مئات السكان من منازلهم بعدما اجتاحت الفيضانات الناجمة عن الإعصار ساولا عدة قرى شمال شرق البلاد.