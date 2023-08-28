السجن 7 سنوات لتشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن 7 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من مواطن أفاد فيه بقيام 3 أشخاص بإستيقافه أثناء سرة ليلا فى أحد شوارع دائرة قسم شرطة قصر النيل ، وزعموا انهم رجال مباحث وطلبوا منه استقلال سيارة ميكروباص بزعم الكشف عن سجله الجنائى واستولوا على متعلقاته وانزلوه فى الطريق من السيارة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات وتفريغ الكاميرات أن وراء 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة ،واحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.