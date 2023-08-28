الرئيس الصومالى يتعهد باستئصال شأفة الميليشيات الإرهابية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تعهد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، باستئصال شأفة مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قائلا: إن عهدها قد ولّى، والجيش الوطني يلاحق فلول المتمردين في المناطق الريفية النائية من محافظات البلاد بحسب الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الصومالى عقب اختتام مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني أعماله الليلة الماضية في مدينة ” طوسمريب” التي كانت مقرا مؤقتا للرئيس في الآونة الأخيرة.

وثمن شيخ محمود، العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات المحلية للأقاليم الإدارية، حيث تتواصل الجهود الكثيفة للقضاء على شوكة فلول مليشيات المتشددين الذين انهزموا في قتالها أمام بسالة القوات المسلحة الوطنية.

وقال الرئيس الصومالى:"مليشيات الشباب هم مكنسة، والمواطنون هم الأرضيات، والمكنسة تبلى، والأرضيات تبقى" في إشارة إلى أن المتمردين هم خلايا إرهابية هزيلة لا تستطيع الصمود أمام أبطال الوطن.

ودعا المقاتلين في صفوف الإرهاب إلى الاستسلام، والاستفادة من العفو العام، وذلك قبل فوات الآوان.وحذر من مغبة التعامل مع مليشيات الخوارج التي اعتادت امتصاص دماء الشعب الصومالي طيلة السنوات الماضية.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات دراويش ولاية غلمدغ، استعادت مؤخرا، مدينة ” عيل بور” الاستراتيحية التاريخية التي كانت خاضعة في السنوات الماضية لسيطرة مليشيات الخوارج الإرهابية.