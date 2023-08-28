وقال تريعة - في تصريح اليوم الاثنين، "إن حريقا نشب فجر اليوم في جبل النحلي بولاية أريانة، وتحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة عليه، حيث تم الدفع بـ14 شاحنة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأحياء السكنية"، لافتا إلى أن الأولوية في مجهودات الإطفاء هي حماية التجمعات السكنية في بعض المناطق، خاصة في فرنانة وبوعوان بولاية جندوبة.

وأوضح أن الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة، منها "سجنان وجومين ببنزرت وكاب نيقرو بباجة وعين جلولة بالقيروان وجبل النحلي بأريانة وفرنانة وبوعوان بجندوبة" زادت الرياح من انتشارها وامتدادها، فيما يتزامن ذلك مع إعلان الإذاعة الوطنية في تونس السيطرة نسبيا على الحرائق التي اندلعت بولاية جندوبة بكل من عين دراهم وبوسالم وفرنانة، والتي كانت الأخطر على الإطلاق بعرقوب الريحان وبوهرتمة.

وأشارت إلى تكثيف الفرق المشتركة مجهوداتها للقيام بعمليات التبريد، كما تم تأمين عودة الأهالي إلى مساكنهم بعد عمليات الإجلاء التي تمت أمس، فيما تم نقل عدد من المواطنين إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق بسبب كثافة الدخان.