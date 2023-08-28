الجامعة العربية تبحث التحضير للقمة التنموية فى اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

ويأتي الاجتماع للتحضير لاجتماعات الدورة 112 للمجلس على المستوى الوزاري، المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

وتنعقد أعمال اللجنة برئاسة اليمن وحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير على بن إبراهيم المالكي، حيث تناقش بنود مشروع جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111، ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية، المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024 فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

وتناقش اللجنة بندا حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في نواكشوط، في نوفمبر القادم، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وتبحث اللجنة أيضا بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021، ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك؛ للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وكانت قد عقدت، أمس، اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس؛ للتحضير لأعمال هذه الدورة، فيما يتعلق بالملف الاجتماعي.