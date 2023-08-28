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"التربية الخاصة" بتعليم القاهرة تستعد للعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:00 ص
"التربية الخاصة" بتعليم القاهرة تستعد للعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة نعمة محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الاجتماع مع مديرى مراحل التربية الخاصة بالإدارات التعليمية، والتوجيه بصيانة وتجهيز واستعداد المدارس للعام الدراسى الجديد، ومتابعة لجنة قبول الطلاب، وكذلك استلام الكتب، والتأكد من صرف ميزانية الأنشطة للعام الدراسى 2022 /2023 ، ومتابعة استلام الزى المدرسى للطلاب .
 
وأضافت أنه تم عمل الإحصائيات الوزارية الموجودة في آخر توجيهات للإعاقات السمعية والفكرية، ومناقشة ورش عمل لمتابعة المدارس ( الفكرية _ السمعية _ البصرية) بالقاهرة، وتجهيز المدارس للإشتراك فى المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الإدارة و المديرية والوزارة، كذلك الإهتمام بمستوى الطالب للتحصيل العلمى وعمل جميع الإجراءات والخطط العلاجية لرفع كفاءة الطالب .
 
كما تم التأكيد على عمل خطط علاجية لمعالجة نسبة الغياب وجذب الطلاب للمدارس ، والإهتمام والالتزام بجميع القرارات والتوجيهات الوزارية، والإهتمام بتبادل الزيارات بين المدارس، والأهتمام بالأنشطة الصيفية للطلاب، واستخدام الوسائل المعينة أثناء العمل فى الفصول وشرح الدروس، والمتابعة مع التعليم العام لسد العجز .
 
كذلك الإهتمام بالورش الموجودة بالمدارس والتواصل مع التعليم الفنى لسد أى عجز، وضرورة سرعة إبلاغ المدراس بكل جديد وارد من المديرية النشرات والفاكسات وسرعة تنفيذ مابها. 
 

التربية الخاصة

تعليم القاهرة

العام الدراسى الجديد

الزي المدرسي



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