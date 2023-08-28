البيت الأبيض: بايدن يزور فيتنام في 10 سبتمبر المقبل

أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس جو بايدن سيزور فيتنام في العاشر من سبتمبر، على أن يلتقي رئيس الوزراء نجوين فو ترونج ومسؤولين آخرين، لمناقشة تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيبحث مع المسؤولين في فيتنام فرص تعميق نمو الاقتصاد الفيتنامي المدفوع بالإبداع والتكنولوجيا، وتوطيد علاقات الشعبين الأميركي والفيتنامي عبر التبادل العلمي وبرامج تنمية قوة العمل، ومكافحة التغير المناخي.
البيت الأبيض: بايدن يزور فيتنام في 10 سبتمبر المقبلالإثنين، 28 أغسطس 2023 07:30 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات
أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس جو بايدن سيزور فيتنام في العاشر من سبتمبر، على أن يلتقي رئيس الوزراء نجوين فو ترونج ومسؤولين آخرين، لمناقشة تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام.
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أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس جو بايدن سيزور فيتنام في العاشر من سبتمبر، على أن يلتقي رئيس الوزراء نجوين فو ترونج ومسؤولين آخرين، لمناقشة تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام.
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