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الانتخابات الرئاسية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:00 ص
الانتخابات الرئاسية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات الهيئة الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تشهد قاعدة بيانات الناخبين فى مصر والتى تضم كل من بلغ سن الـ18 عام من الذكور والإناث ممن يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية بإبداء الرأي والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات تحديثا وتنقية كل 15 يوما، وذلك سواء بإضافة ناخبين جدد أو أزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
 
واختص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، والتى من بينها تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى ومستمر طوال العام وذلك إما بإضافة كل من اكتمل سنه 18 عاما ميلاديا سواء ذكرا أو أنثى أو بحذف المتوفين والمحرومين والمحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية.
 
وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للتصويت فى الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.
 
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، "على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة".

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